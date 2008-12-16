Литвин наскаржився Ющенку на Огризка

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням привернути увагу Міністерства закордонних справ України до необхідності неухильно дотримуватися положень Закону України «Про дипломатичну службу» при призначеннях на посади Надзвичайних і Повноважних Послів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, у листі на ім’я глави держави В.ЛИТВИН нагадує, що парламент 20 вересня 2001 року ухвалив закон України «Про дипломатичну службу». Згідно зі статтею 13 цього закону міністр закордонних справ України вносить Президенту України подання щодо кандидатур про призначення на посади Надзвичайного і Повноважного Посла України, Постійного Представника України при міжнародній організації після консультацій в Комітеті Верховної Ради України у закордонних справах щодо кандидатур на ці посади відповідно до Процедури консультацій щодо кандидатур для призначення на посади Надзвичайного і Повноважного Посла України, Постійного Представника України при міжнародній організації, затвердженої Рішенням Комітету Верховної Ради України у закордонних справах від 29.11.2006 року та Рішенням Колегії Міністерства закордонних справ України від 25.12.2006 р.

«Цього року відбулося призначення на 33 зазначені посади. На жаль, змушений констатувати, що Міністерство закордонних справ України тільки два рази звернулося до Комітету у закордонних справах з проханням щодо проведення вищезгаданих консультацій щодо 13 кандидатур», - зазначає голова Верховної Ради України.

«У зв’язку з цим просив би вас, шановний Вікторе Андрійовичу, привернути увагу керівництва Міністерства до необхідності неухильно дотримуватися положень Закону України «Про дипломатичну службу» і, зокрема, його статі 13», - йдеться у листі.

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