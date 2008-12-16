Екс-«директор парламенту» поділився секретом стабільності «від Кучми»

Коаліція у Верховній Раді абсолютно не потрібна для плідної роботи законодавчого органу. І взагалі, нікого не хвилює, сформована вона, чи ні. Стабільна більшість в парламенті дасть необхідні гарантії роботи ВР. Так вважає Олександр Волков – політик і колишній «директор парламенту» часів президентського правління Леоніда Кучми. У прямому ефірі програми «Шустер live» на телеканалі «Україна» політик заявив, що в період його «директорства» парламент працював, попри те, що там були і соціалісти, і комуністи, «причому ліві переважно тоді домінували у ВР». І «не "якось", а добре працював», - уточнив Волков.

Політик поділився «секретом стабільності» а-ля Кучма: «коли ми збиралися, у нас була своя думка. Ми йшли до однієї людини: це Леонід Данилович Кучма. Заходили зі своєю думкою, виходили з його думкою – і був порядок в країні!»