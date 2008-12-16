НУ-НС призначила тимчасового голову фракції
Рішення ухвалено на засіданні
|Борис Тарасюк
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні оголосив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.
Він зауважив, що таке рішення було ухвалено фракцією НУ-НС сьогодні на засіданні.
Як повідомляв УНІАН, до складу фракції НУ-НС входять 72 народних депутати.
Сьогодні, 16 грудня, фракція НУ-НС зібрала необхідну кількість голосів – 37 - на підтримку "коаліції трьох", після чого народні депутати України В.КИРИЛЕНКО та Роман ЗВАРИЧ подали у відставку з посад керівників фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.
Після цього у Верховній Раді України було підписано угоду про створення коаліції у складі фракцій Блоку Юлії Тимошенко, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоку Литвина.
Від імені фракції БЮТ угоду підписав її керівник Іван КИРИЛЕНКО, від НУ-НС – заступник голови фракції Борис ТАРАСЮК, від фракції Блоку Литвина - її лідер Ігор ШАРОВ.