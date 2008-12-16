НУ-НС призначила тимчасового голову фракції

Фракція "Наша Україна – Народна самооборона" уповноважила Бориса ТАРАСЮКА представляти інтереси фракції та робити відповідні заяви від її імені до обрання нового керівництва фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні оголосив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Він зауважив, що таке рішення було ухвалено фракцією НУ-НС сьогодні на засіданні.

Як повідомляв УНІАН, до складу фракції НУ-НС входять 72 народних депутати.

Сьогодні, 16 грудня, фракція НУ-НС зібрала необхідну кількість голосів – 37 - на підтримку "коаліції трьох", після чого народні депутати України В.КИРИЛЕНКО та Роман ЗВАРИЧ подали у відставку з посад керівників фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

Після цього у Верховній Раді України було підписано угоду про створення коаліції у складі фракцій Блоку Юлії Тимошенко, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоку Литвина.

Від імені фракції БЮТ угоду підписав її керівник Іван КИРИЛЕНКО, від НУ-НС – заступник голови фракції Борис ТАРАСЮК, від фракції Блоку Литвина - її лідер Ігор ШАРОВ.