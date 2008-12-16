Литвин офіційно оголосив про створення коаліції

У Верховній Раді України офіційно оголошено про підписання коаліційної угоди між фракціями БЮТ, “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоком Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву перед закриттям пленарного засідання зробив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Він нагадав, що 9 грудня було оголошено про створення коаліції «трьох». А сьогодні укладена угода про створення коаліції «національного розвитку, стабільності та порядку».