Литвин офіційно оголосив про створення коаліції

15:35, 16 грудня 2008
Політика
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 "Нац. розвитку, стабільності та порядку"

У Верховній Раді України офіційно оголошено про підписання коаліційної угоди між фракціями БЮТ, “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоком Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву перед закриттям пленарного засідання зробив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Він нагадав, що 9 грудня було оголошено про створення коаліції «трьох». А сьогодні укладена угода про створення коаліції «національного розвитку, стабільності та порядку».

 

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