Перехресний допит доводить, що версія Пашинського вірна - адвокат

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на адвоката Пашинського Володимира Ракова, який прокоментував відповідні повідомлення в деяких ЗМІ.

«Заяви про 100% докази провини є абсолютною нісенітницею і нічого спільного з реальністю не мають. Навпаки, перехресний допит доводить, що саме наша версія є правильною, і в майбутньому має стати прецендентом, як реагувати на хуліганську поведінку зловмисників», - пояснив адвокат.

«По-друге, допит ще триває і неясно, скільки годин сторони будуть з'ясовувати всі деталі інциденту на дорозі біля села Хлепча 31 грудня 2016 року. У нас немає не те, що рішення з остаточною відповіддю, хто був винен, а хто ні – у нас допити тривають. Про яку підтверджену провину мого підопічного може йти мова?», – підкреслив Раков.

Окремо у своєму Facebook прокоментував версії Портнова і сам Сергій Пашинський.

«Як людина, яка причетна до узурпації влади Януковичем, до законів 16 січня, яскрава зірка "політичних емігрантів Партії регіонів" в Москві стала адвокатом, прокурором і суддею в одній особі? Навіщо УП цитує кожну брехню, не маючи остаточного рішення суду?» – написав народний депутат.

«Як вже не раз повідомляв у себе на сторінці в Фейсбуці та в коментарях журналістам, я відкритий до співпраці зі слідчими, регулярно ходжу на допити. Остаточну крапку щодо ситуації на дорозі в село Хлепча ставитиме суд і тільки суд, а не близькі соратники Януковича, які осіли в Москві й бажають реваншу будь-якою ціною», – резюмував Пашинський.