Людям Балоги рекомендують радитися з Тимошенко, щоб не було проблем

У Кабінеті міністрів України вважають, що працівники Секретаріату Президента створюють громадянам зайві проблеми.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

“Вже довгий час проблеми виникають там, де їх могло і не бути – майже на порожньому місці їх створюють чиновники з Секретаріату Віктора ЮЩЕНКА. Чи то через “палку” любов до виборців, чи то через так само безмежну “любов” до керівника уряду. Дуже хотілося б, щоб працівники Секретаріату не створювали зайвих проблем громадянам, а якщо вони хочуть зробити щось корисне для країни, то їм є з ким порадитися - з Кабінетом міністрів, який за Конституцією є виконавчою гілкою влади”, - сказано у коментарі.

У Кабміні також вважають, що якби Секретаріат Президента, його керманичі та інші працівники не займалися аматорством і не намагалися займатися тими речами, на яких не розуміються, то в країні не було б багатьох проблем.

“Останні перипетії із постачанням тепла та гарячої води мешканцям Києва зайве тому підтвердження. Хочемо нагадати, що якби Президент не підтримав Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО (якого КРУ на той час уже звинувачувало у нецільовому використанні грошей київської громади) на виборах мера навесні, то кияни не страждали б узимку без тепла та гарячої води”, - вважають у Кабміні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 грудня, заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що Україна зможе вийти з економічної кризи лише замінивши прем’єр-міністра, а не завдяки створенню коаліції.

Крім того, сьогодні керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України Роман ЖУКОВСЬКИЙ заявив, що політика уряду у паливно-енергетичному комплексі є неефективною. На його думку, дії уряду спрямовано на створення штучного боргу НАК “Нафтогаз України” перед російською компанією “Газпром”, який можу бути погашений шляхом передачі їй в управління газотранспортних мереж.