Безсмертний прогнозує серйозні проблеми із зарплатами бюджетників

У Секретаріаті Президента України прогнозують наступного року збільшення кількості безробітних до 5 млн. осіб та боргів із заробітних плат та пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ сьогодні на брифінгу.

Він зауважив, що за нинішніх тенденцій розвитку української економіки наступного року прогнозується збільшення кількості безробітних до 5 млн. На переконання Р.БЕЗСМЕРТНОГО, без розробки відповідних серйозних програм і виділення на них значних ресурсів таку ситуацію не вдасться виправити.

Також Р.БЕЗСМЕРТНИЙ звернув увагу на те, що сьогодні в Україні відбувається накопичення поточної заборгованості і простроченої заборгованості щодо виплат зарплат. Він зауважив, що 48 млн. грн. простроченої заборгованості вже навряд чи вдасться закрити в цьому році., а понад 460 млн. грн. поточних боргів із зарплати напевне будуть виплачені.

«Якщо прогнозувати стан справ на перший квартал 2009 року, то стає очевидним, що така динаміка розвитку економіки, надходження ресурсів до державного та місцевого бюджетів призведе до того, що ми матимемо на березень серйозні проблеми з виплатами заробітної плати в бюджетній сфері», - сказав він.

Також Р.БЕЗСМЕРТНИЙ прогнозує виникнення проблем із виплатами коштів по безробіттю в центрах зайнятості.