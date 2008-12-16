Луценко каже, що знайшов спільну мову з Медведьком

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО зазначає, що йому вдалося знайти спільну мову з генеральним прокурором України Олександром МЕДВЕДЬКОМ в питаннях, пов’язаних із взаємодією МВС і Генпрокуратури під час розкриття злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Ми знайшли спільну мову… Сьогодні і міліція, і прокуратура зрозуміли свою відповідальність перед суспільством», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, «і ЛУЦЕНКО, і МЕДВЕДЬКО» усвідомили свої помилки, допущені у минулому.