Луценко каже, що знайшов спільну мову з Медведьком
18:57, 16 грудня 2008Політика
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...вони усвідомили свої помилки
Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО зазначає, що йому вдалося знайти спільну мову з генеральним прокурором України Олександром МЕДВЕДЬКОМ в питаннях, пов’язаних із взаємодією МВС і Генпрокуратури під час розкриття злочинів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.
«Ми знайшли спільну мову… Сьогодні і міліція, і прокуратура зрозуміли свою відповідальність перед суспільством», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
За його словами, «і ЛУЦЕНКО, і МЕДВЕДЬКО» усвідомили свої помилки, допущені у минулому.
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