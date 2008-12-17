Старий-новий Посол Грузії повертається в Україну

Грігол КАТАМАДЗЕ знову обійме посаду Посла Грузії в Україні. Про це сьогодні в Тбілісі заявив міністр закордонних справ Грузії Грігол ВАШАДЗЕ, повідомили УНІАН у Посольстві Грузії в Україні.

У Посольстві зазначили, що Г.КАТАМАДЗЕ вже обіймав посаду Посла Грузії в Україні 2000-2007 рр.

Як передає ІА "Новини-Грузія" голова МЗС Грузії Г.ВАШАДЗЕ сьогодні на брифінгу в МЗС Грузії представив нові кандидатури послів Грузії у низці зарубіжних країн.

Частині з них парламент Грузії затвердив повноваження, частина пройде обговорення в парламенті найближчими днями.

Зокрема, послом Грузії в США призначається колишній заступник міністра оборони Грузії Бату КУТЕЛІЯ, спецпредставником Грузії в ООН – колишній секретар Ради нацбезпеки Грузії Олександр (Каха) ЛОМАЯ, послом Грузії у Великобританії - Георгій БАДРІДЗЕ, послом Грузії в Туреччині – Таріел ЛЕБАНІДЗЕ, в Ізраїлі - Вахтанг ДЖАОШВІЛІ, в Україні – Г.КАТАМАДЗЕ, в Угорщині - Звіад ЧУМБУРІДЗЕ, в Чехії - Ніно НАКАШИДЗЕ.

Колишній посол Грузії в Україні Мераб АНТАДЗЕ призначається Послом Грузії в організації ГУАМ, колишній посол у Великобританії Гела ЧАРКВІАНІ призначається послом Грузії в Міжнародній морській організації (з резиденцією в Лондоні).

Поки не названі кандидатури нових послів в Естонії, Туркменістані та в Узбекистані.

Глава МЗС Грузії від імені президента і прем`єра Грузії подякував послам у решті країн за роботу.

Довідка УНІАН. Г.КАТАМАДЗЕ народився 12 серпня 1961 року в м. Кутаїсі, Грузія. У 1985 році закінчив факультет міжнародного права і міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка, і відразу після закінчення до 1993 року обіймав низку посад у міністерстві внутрішніх справ Грузії.

У 1995-1998 роках обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посланника в Посольстві Грузії в Україні, після чого в 1998 році став заступником міністра оборони Грузії з питань військової політики та міжнародної військової співпраці.

У 2000 році став Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні. Кандидат юридичних наук.

З листопада 2007 року працював заступником міністра закордонних справ Грузії.

З 1 квітня 2008 року - директор розвитку міжнародного бізнесу Банку Грузії (Bank of Georgia, Тбілісі).