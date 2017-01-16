Байден прибув у Київ для зустрічей із Порошенком та Гройсманом
09:09, 16 січня 2017Політика
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Сьогодні зранку в аеропорту Бориспіль приземлився літак віце-президента США Джо Байдена.
Джо Байден та Володимир Гройсман / REUTERS
Як повідомляє 112.ua, біля трапу його з короваєм зустрічала офіційна делегація.
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"Байден поїхав кортежем на подальші зустрічі з представниками влади. В аеропорту його зустріли представники МЗС, з ним прилетіла велика команда", - повідомив кореспондент "112 Україна".
На 7:30 у Байдена була запланована зустріч із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. О 8:45 відбудеться зустріч з президентом Петром Порошенком на Банковій.
Як повідомляв УНІАН, візит Байдена в Україну було перенесено з неділі, 15 січня, на понеділок, 16 січня.
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