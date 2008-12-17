У Тимошенко кажуть, що через борги Черновецького Київ замерзатиме

НАК «Нафтогаз України» заявляє, що невиплата найближчим часом боргів АЕК «Київенерго» за поставлений газ може привести до проблем з поставками. Заборгованість «Київенерго» перед ДК «Газ України» за спожитий газ становить 414 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків зі ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України.

НАК «Нафтогаз України» повідомляє, що ситуація з теплопостачанням у деяких районах м. Києва викликана «безвідповідальністю керівництва Київської міської державної адміністрації і київського мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що накопичили величезні борги перед ДК «Газ України», незважаючи на своєчасну оплату киянами житлово-комунальних послуг».

У той же час в НАК наголошують, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ "не виконав обіцянку почати розрахунки за газ, дану в ефірі телеканалу «Україна» 12 грудня". У компанії вважають, що це демонструє, «яка справжня ціна розповідей київського мера про турботу про простих громадян».

Керівництво НАК «Нафтогаз України» вимагає від Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО «припинити спекуляції, від яких страждають кияни і громадяни», і виконати зобов`язання перед жителями столиці.

«Відновлення тепло- і газопостачання в столиці відбулося завдяки втручанню уряду і особисто прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яка наказала включити газ, незважаючи на невирішені питання щодо заборгованості», – сказано в повідомленні управління зі зв`язків із ЗМІ Секретаріату Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня «Київенерго» припинило гаряче водопостачання адміністративних будівель, житлових будинків зони теплопостачання ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

У компанії зазначили, що до таких кроків привело обмеження газопостачання АЕК "Київенерго" з причин відсутності грошових надходжень від КМДА на компенсацію різниці між економічно обгрунтованими витратами на виробництво і тарифом на теплову енергію.

12 грудня Київська міська державна адміністрація подала позов до Господарського суду Києва до НАК “Нафтогаз України” і ДК “Укртрансгаз” з вимогою заборонити здійснювати дії з відключення газопостачання, а також відновити подачу тепла ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Вранці 14 грудня "Київенерго" відновило гаряче водопостачання, оскільки ДК "Газ України" підвищила тиск газу на київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.