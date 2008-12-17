Коаліція хоче написати, що їй не мусово бути більшістю

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови “Про приведення статті 61 Регламенту Верховної Ради України у відповідність до норм Конституції України”.

Авторами проекту є народні депутати України Юрій КАРМАЗІН (фракція НУ-НС), В’ячеслав КОВАЛЬ (фракція НУ-НС), Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ (фракція Блоку Литвина), Сергій САС (БЮТ).

Як повідомив в інтерв’ю УНІАН В.КОВАЛЬ, даним проектом постанови передбачається вилучити з регламенту норму про те, що до складу коаліції входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.

За його словами, Конституція чітко говорить, що коаліцію утворюють депутатські фракції.

В.КОВАЛЬ нагадав, що таке ж роз’яснення дав і Конституційний Суд України. За його словами, Конституція не вимагає ніякого списку народних депутатів з особистими підписами про входження в коаліцію. В.КОВАЛЬ додав, що сьогодні до коаліції входять три фракції - БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина. Рішення цих трьох фракцій є, а також підписана коаліційна угода. “І на цьому крапка”, - зазначив він.

В.КОВАЛЬ наголосив, що на сьогодні до коаліції входить “понад 245 народних депутатів (у фракції НУ-НС по списку 71 народний депутат, у фракції БЮТ - 156, у Блоку Литвина – 20 - УНІАН).

Як відомо, представники фракції Партії регіонів заявляють, що коаліції не існує, оскільки з фракції НУ-НС лише 37 депутатів підписалися під її створенням, тому немає необхідних 226 коліаціантів.