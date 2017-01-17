Додон: Молдова зараз не піде на офіційне визнання Криму російським

Про це заявив президент Молдови Ігор Додон, передає «РИА Новости».

"Я свою позицію не міняв, не змінюю і не буду міняти. Але треба розуміти, що нам треба вибудовувати з Україною дружні стосунки, нам потрібно вирішити придністровську проблему. І робити якісь офіційні визнання якихось речей, я думаю, що в Молдові ніхто зараз на цей ризик не піде", – сказав Додон.

Читайте такожВ АП пояснили, від чого залежатимуть відносини з Молдовою, очолюваної проросійським президентом

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада в Молдові пройшов другий тур президентських виборів, у якому переміг лідер Партії соціалістів Додон. За нього проголосували 52,27% виборців. Його опонент - кандидат від партії «Дія і солідарність» Майя Санду набрала 47,73% голосів.

Ще будучи кандидатом у президенти Додон заявляв, що Крим належить Росії.