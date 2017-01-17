Лавров звинуватив в анексії Криму Яроша, який нібито збирався "вигнати росіян" (відео)

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив в анексії Криму Росією Дмитра Яроша та "інших українських путчистів".

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На запитання кореспондента УНІАН, де в Мінських угодах і Будапештському меморандумі написано, що Росія повинна захищати російськомовних на Донбасі і Криму, Лавров відповів: "Єдине, чого немає в Будапештському протоколі, це обов'язк Росії або кого-небудь ще погоджуватися з результатами антиконституційного збройного державного перевороту. З результатами перевороту, автори якого першою своєю акцією проголосили боротьбу з російською мовою і росіянами в Криму. Я цитував Дмитра Яроша, який сказав, що росіяни в Криму повинні бути вигнані або знищені. З такими політичними змінами в Україні під керівництвом такого роду діячів, ніхто не зобов'язався погоджуватися".

Відзначимо, що на момент анексії Криму Ярош очолював громадську національно-визвольний рух "Правий сектор", яке не відносилося до органів влади.

"Пішовши на підрив домовленостей від 20 лютого 2014 року, будучи не в змозі забезпечити формування уряду національної єдності під гарантії Франції, Польщі та Німеччини, українські путчисти самі грубим чином порушили положення Будапештського протоколу про необхідність свято поважати суверенітет і територіальну цілісність української держави", - стверджує Лавров.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.