У Москві через загрозу вибуху терміново евакуюють дитячий садок

Дитячий садок евакуювали на сході Москви у зв`язку з отриманим анонімним дзвінком про загрозу вибуху, повідомило РІА Новості джерело в столичних правоохоронних органах. "В даний час йде евакуація дітей і персоналу з двоповерхової будівлі дитячого садку номер 899, розташованого за адресою: вулиця Сталеварів, будинок 8а", - заявило джерело. За його словами, на місце прибули спеціалісти-вибухотехніки. Управління інформації столичного ГУВС поки не має в своєму розпорядженні будь-яких подробиць про те, що відбувається в дитячому садку. "Інформація перевіряється", - повідомив РІА Новості співробітник управління.