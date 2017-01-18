ЦВК планує прямо з дільниць отримувати по інтернету дані про підрахунок голосів

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, про це голова Центрвиборчкому Михайло Охендовський заявив на зустрічі з головою Офісу Ради Європи в Україні, представником генерального секретаря Ради Європи з питань координації програм співробітництва РЄ Мортеном Енбергом.

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"Найближчим часом ми будемо готові запропонувати і суспільству, і політикам проект змін, які необхідно внести до виборчого законодавства України з метою повної комп’ютеризації процесу передачі даних про підрахунок голосів з усіх майже 30 тисяч виборчих дільниць безпосередньо до ЦВК. Це дозволить значно здешевити усі майбутні виборчі процеси. Але найважливішим є те, що в результаті ЦВК зможе максимально швидко – вже на ранок понеділка, наступного за днем голосування, а не через 10-15 днів, отримати попередні результати підрахунку голосів з кожної виборчої дільниці та ознайомити з ними суспільство", – сказав Охендовський.

Він наголосив, що таким чином ризик маніпулювання цифрами протоколів ДВК після завершення підрахунку голосів через протизаконний вплив на їхніх членів з боку кандидатів та партій буде практично ліквідовано.

За словами голови комісії, це також надасть змогу складати протоколи дільничних виборчих комісій не тільки в паперовій, а й в електронній формі, засвідчуючи їх електронними цифровими підписами членів ДВК. Можливість підробки підписів членів ДВК на протоколах таким чином також буде зведено до нуля.

При цьому Охендовський підкреслив, що ЦВК жодним чином не ставить питання про запровадження в Україні електронного голосування. Йдеться про модернізацію системи "Вибори" – запровадження сучасних інформаційних технологій та повну комп’ютеризацію адміністрування процесу передачі даних про підрахунок голосів безпосередньо від дільничних комісій до ЦВК з виключенням з цього процесу окружних комісій.

Охендовський повідомив, що найближчим часом організує широку дискусію щодо обговорення даної ініціативи.