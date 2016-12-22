Справа про незаконне збагачення чиновників: НАБУ отримало доступ до декларацій держслужбовців

Національне агентство з питань запобігання корупції на підставі матеріалів кримінального провадження за фактом незаконного збагачення надає детективам НАБУ доступ до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Як повідомила прес-служба НАЗК, відповідний доступ надано на підставі ухвали Солом’янського районного суду міста Києва.

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Згідно з ухвалою, НАЗК надає детективам НАБУ тимчасовий доступ з можливістю отримання завірених роздрукованих на паперовому носії та в електронному вигляді копій документів.

Зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для перевірки наявності законних підстав збагачення.

У НАЗК нагадали, що до повноважень агентства належить, у тому числі, зберігання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Надання тимчасового доступу можливе тільки на підставі ухвали слідчого судді, оскільки вказані документи містять охоронювану законом таємницю (персональні дані).

Нагадаємо, НАЗК направило до суду перші адміністративні протоколи про неподання та несвоєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

"Згідно з протоколом, уповноважені особи НАЗК виявили 4 випадки невчасного подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, за 2015 рік без поважних причин", - йшлося у повідомленні НАЗК.