Тимчук пояснив слова Савченко про "здачу" Криму "загадковою грою нейронів в мозку" нардепа

Про це на своїй сторінці в Facebook написав нардеп ВР Дмитро Тимчук, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"Постпред ЛНР" Дейнего з приводу пропозиції Н.Савченко "на час" здати Крим в обмін на Донбас: така заява "дає привід припускати наявність певної внутрішньоелітної гри в Києві". Не вгадав. Така заява дає привід припускати загадкову для медиків гру нейронів в мозку Савченко, і не більше", - йдеться в повідомленні.

Тимчук також додав, що як народний депутат готує запит до Генпрокуратури і СБУ з проханням дати правову оцінку заявам Савченко на предмет закликів до зміни територіальної цілісності України.

Як повідомляв УНІАН, депутат Верховної Ради Савченко в ефірі одного з телеканалів заявила, що звільнення Донбасу мирним шляхом можливе лише за умови тимчасової відмови від Криму.

«Щодо того, що це буде зроблено мирним шляхом, щодо того, що Росія не витримає санкцій, то це обов'язково буде здачею Криму. На якийсь певний період, як завжди, це відкладеться в довгий ящик», - вважає депутат.

За словами Савченко, «як би не кричали і не рвали на собі вишиванки деякі народні депутати, вони повинні відмовитися від півострова».

«Крим — це чергове Придністров'ї. І щоб не зробити Придністров'ям ще й Донбас — вони (влада України) залишать окупованим Крим і заберуть Донбас», — переконана вона.