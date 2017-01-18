Радник МінТОТ назвав причину окупації Донбасу

Про це він заявив в ефірі Еспресо.TV.

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Під час ефіру ведуча поставила йому запитання стосовно змісту проекту програми з відновлення східних регіонів України, яку затвердив Кабінет міністрів. Зокрема, вона зазначила, що у тексті документу є така цитата: "виникнення гострої кризової ситуації у східних регіонах України зумовлено низкою зовнішніх та внутрішніх причин".

Відповідаючи на запитання, Гримчак зазначив, що причини окупації Донбасу були як зовнішніми, так і внутрішніми.

"Я вважаю, що те, що відбулося у Донецьку та Луганську, це, в першу чергу, вина нашої держави. Так, вона була на той момент слабенькою, багато чого тоді робилося ззовні для цього, але це була наша внутрішня слабкість", - наголосив Гримчак.

Таким чином він зауважив, що більше такого у державі допускати не можна.