Депутат Бундестагу відреагувала на статтю Пінчука про "болісні компроміси" з Росією

Наприклад, Пінчук вважає, що для проведення вільних і чесних виборів на Донбасі не буде жодних шансів доти, доки Україна не поверне собі повний контроль над своєю територією, передає ИноСМИ.

Разом з тим, він пропонує не звертати уваги на цю обставину і визнати місцеві вибори. Однак, за словами Бек, це узаконить положення самозваних лідерів, які жорстоко керують Донбасом, а також, поза всяких сумнівів, отримують вказівки, фінансову і військову допомогу з Кремля.

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"Щоб висувати якісь політичні пропозиції про компроміси в Україні, для початку треба встановити, які справжні наміри Кремля. Чи дійсно Москва по-справжньому зацікавлена в стабілізації в Україні, або Донбас для неї — лише вічне джерело нагнітання заворушень?" - зазначила депутат Бундестагу.

За її словами, ніхто не знає, яких домовленостей досягнуть обраний президент США Трамп і Путін.

"Покроковий підхід до забезпечення майбутньої вільної України можливий тільки у тому випадку, якщо Москва дасть надійні гарантії визнання незалежного шляху розвитку цієї країни, якщо буде відкинута ідея обмеженого суверенітету України, якщо Кремль припинить ігнорувати Будапештський меморандум, який обіцяв Києву територіальну цілісність, але порушений без яких-небудь наслідків. Це повинні мати на увазі всі, хто домагається реалізації Мінських угод на основі компромісів", - підсумувала Бек.

Раніше Wall Street Journal опублікував офіційну відповідь адміністрації Порошенка на скандальну статтю мільярдера Віктора Пінчука, в якій той пропонував Україні поступитися кримським питанням і прагненням до членства в ЄС та НАТО для вирішення конфлікту на Донбасі.