У Донбасу не може бути в Конституції окремого статусу - Кравчук (відео)

Про це в інтерв'ю 112 Україна заявив перший президент України Леонід Кравчук.

За його словами, треба прийняти нову Конституцію. Якщо ВР не може -прийняти народом.

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"Донбас не може мати в Конституції якийсь окремий статус. Я не знаю, хто дозволив, щоб нам, нації, міжнародна організація диктувала, яку конституцію нам приймати. Це – непорозуміння, помилка. Тепер це буде для нас проблемою. Нам завжди будуть нагадувати, щоб ми проводили вибори на Донбасі", - вважає Кравчук.

Крім того, переконаний перший президент України, якщо взяти всі пункти, які є в Мінських домовленості, то їх можна виконати, крім Конституції.

"Ми говоримо, що не можна це робити сьогодні на Донбасі, поки там війна, поки там не відновлена українська влада, поки ми не маємо кордонів, які б забезпечували суверенітет, цілісність нашої держави", - підсумував Кравчук.