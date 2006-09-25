Луценко коментує заяву Макса Бєшеного щодо зв`язків з Вітренко

Заява російського бізнесмена Максима КУРОЧКІНА про підтримку на останніх парламентських виборах Блоку «Народна опозиція» не загрожує Наталії ВІТРЕНКО юридичною відповідальністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО на прес-конференції у Дніпропетровську.

Міністр наголосив, що це його особиста думка.

За його словами, він уважно прочитав інтерв’ю М.КУРОЧКІНА у пресі і дійшов висновку, що інформація російського бізнесмена про підтримку Блоку Н.ВІТРЕНКО викладена дуже «плавно і підготовлено».

Водночас, міністр зауважив, що з політичної і моральної точки зору інтерв’ю М.КУРОЧКІНА є підтвердженням, що під час парламентських виборів в Україні існувала «організована політична група імені КУРОЧКІНА під назвою «Блок Наталії Вітренко».

Ю.ЛУЦЕНКО також повідомив, що МВС України дорозслідувало одну із кримінальних справ, у якій фігурує М.КУРОЧКІН. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, МВС найближчим часом передасть дану кримінальну справу до Генеральної прокуратури. Генпрокуратура, у свою чергу, передасть цю справу до Російської Федерації на запит правоохоронних органів Росії, сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Довідка УНІАН. 23 вересня ц. р. ЗМІ передрукували інтерв’ю російського бізнесмена М.КУРОЧКІНА газеті "Комсомольська правда в Україні", в якому він заявляв, що партія "Російсько-Український Союз" ("РУСь") була головним фінансистом виборчої кампанії Блоку Наталії Вітренко на минулих парламентських виборах,

"На минулих парламентських виборах я підтримував Наталію Михайлівну ВІТРЕНКО, а багато моїх друзів були членами партії "Російсько-Український Союз", що увійшла в блок "Народна опозиція", - сказав М.КУРОЧКІН.

"І саме партія "РУСь" фінансувала левову частку витрат виборчої кампанії ВІТРЕНКО, що дозволило зробити блок "Народна опозиція" впливовою політичною силою", - додав колишній виконавчий директор "Російського клубу".

За словами М.КУРОЧКІНА, "Народна опозиція" представлена у всіх міськрадах і облрадах південного сходу України.

Як відомо, на початку квітня 2006 року міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО заявив про те, що виборча кампанія блоку "Народна опозиція" фінансувалася російським бізнесменом М.КУРОЧКІНИМ відомим також як "Макс Бешеный".

У свою чергу, соратник Н.ВІТРЕНКО Володимир МАРЧЕНКО спростував цю інформацію. "Юрій ЛУЦЕНКО виявив себе на посаді міністра брехуном і дозволяє собі бовкати що завгодно... Ніякий КУРОЧКІН не фінансував нашу кампанію", - сказав він.

Тоді, у квітні, М.КУРОЧКІН також в інтерв`ю "Комсомольській правді в Україні" заявляв: "Ні ВІТРЕНКО, ні будь-кого іншого я, зрозуміло, не фінансував. Я бізнесмен. І свій бізнес в Україні згорнув більше року тому. Навіщо мені тоді українська політика, якщо в мене немає тут бізнесу?".

М.КУРОЧКІН був оголошений у розшук українським Інтерполом.