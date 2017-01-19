У Кремлі жаліються, що сусіди Росії піддаються "істеричним русофобським настроям"

Про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи висловлювання віце-президента США Джозефа Байдена на форумі в Давосі про те, що РФ силою нав'язує свої інтереси невеликим і слабким державам, з чим не згодні США.

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«Ми не згодні з цією заявою. Росія ніколи нікого не залякувала, Росія була надійним передбачуваним партнером. Росія завжди виявляла абсолютне нерозуміння щодо істеричного, емоційного русофобського фону, який часто нав'язується ззовні сусіднім нашим державам, чи то державам Прибалтики, чи державам Східної Європи», - сказав Пєсков, передає власний кореспондент УНІАН в РФ.

«Ми також зацікавлені у налагодженні добрих стосунків з цими країнами, ми щиро не розуміємо, коли вони піддаються таким істеричним русофобським настроям, які дуже майстерно їх леліють ззовні», - заявив він.

Як стверджує Пєсков, «Росія ніколи нікого не залякувала, Росія не займалася інтервенцією в інші країни, Росія не руйнувала країни цілковито і не збирається цим займатися, а навпаки, займається боротьбою з тероризмом, щоб зберегти країни і вберегти регіони від можливих незворотних наслідків».

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.