Наміри України оголосити Ле Пен персоною нон ґрата: з'явився відповідь від СБУ (документ)

Про це стало відомо з відповіді СБУ на запит "Обозревателя".

Видання звернулося до спецслужби з наступним питанням: "Чи вживала СБУ якихось заходів щодо громадянки Франції Марін Ле Пен 1968 року народження у зв'язку з її антиукраїнськими висловлюваннями про Крим?".

Згідно з отриманою відповіддю, у СБУ лише "опрацьовують питання щодо пропозицій для застосування обмежувальних заходів щодо в'їзду України для вказаної громадянки Франції", але поки не застосовують до неї заборонних заходів.

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Як повідомляв УНІАН, 3 січня Ле Пен заявила, що не вважає анексію Криму Росією незаконною. «Я абсолютно не вважаю, що анексія була незаконною: був референдум, жителі Криму побажали приєднатися до Росії», - сказала вона в інтерв'ю BFMTV.

МЗС України висловило обурення у зв'язку з висловлюванням Ле Пен.

У Службі безпеки України не виключили встановлення для Ле Пен заборони на в'їзд в Україну через її заяву щодо Криму. Пізніше в СБУ заявили, що направили до МЗС листа для узгодження заборони на в'їзд в Україну французького політика.