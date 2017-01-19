Пінчук відмовився коментувати свою статтю про "болісні компроміси" з Росією (відео)
15:42, 19 січня 2017Політика
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Бізнесмен Віктор Пінчук відмовився коментувати свою статтю у Wall Street Journal, присвячену "врегулюванню" конфлікту на сході України.
Пінчук не захотів коментувати свою статтю / Фото УНІАН
У зв'язку з публікацією статті на адресу Пінчука звучали звинувачення в сепаратизмі й наміри "здати" Донбас, передає РБК-Україна.
"Ні, ні, дуже дякую", - заявив він під час спілкування із журналістами на прохання прокоментувати статтю.
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Раніше Wall Street Journal опублікував офіційну відповідь адміністрації Порошенка на скандальну статтю мільярдера Віктора Пінчука, в якій той пропонував Україні поступитися кримським питанням і прагненням до членства в ЄС та НАТО для вирішення конфлікту на Донбасі.
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