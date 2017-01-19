Пінчук відмовився коментувати свою статтю про "болісні компроміси" з Росією (відео)

У зв'язку з публікацією статті на адресу Пінчука звучали звинувачення в сепаратизмі й наміри "здати" Донбас, передає РБК-Україна.

"Ні, ні, дуже дякую", - заявив він під час спілкування із журналістами на прохання прокоментувати статтю.

Читайте такожДепутат Бундестагу відреагувала на статтю Пінчука про "болісні компроміси" з Росією

Раніше Wall Street Journal опублікував офіційну відповідь адміністрації Порошенка на скандальну статтю мільярдера Віктора Пінчука, в якій той пропонував Україні поступитися кримським питанням і прагненням до членства в ЄС та НАТО для вирішення конфлікту на Донбасі.

Відео дивитися з 03:25