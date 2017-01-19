Суд ООН у Гаазі опублікував повний текст позову України проти Росії

З повним текстом позову проти РФ можна ознайомитися на сайті суду ООН.

Як відомо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.

У позові Україна стверджує, що Російська Федерація порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, які вчинили низку актів тероризму на території України.

Читайте такожПорошенко закликав Росію вивести війська з України та пояснив, навіщо Київ подав позов проти РФ до суду ООН

Крім того, у документі йдеться, що Російська Федерація порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, беручи участь у кампанії дискримінації щодо неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова.

Україна також звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку Російської Федерації протягом розгляду справи Судом по суті.