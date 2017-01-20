На Банковій пояснили, чому Порошенко проігнорував український ланч Пінчука у Давосі

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, Єлісєєв зазначив, що Порошенко у рамках участі у 47-му засіданні ВЕФ в Давосі проводить дуже насичені і продуктивні зустрічі та переговори з лідерами держав та керівниками міжнародних організацій.

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Відповідаючи на питання щодо відмови президента відвідати сніданок, який організував український бізнесмен Пінчук, заступник глави АП зазначив: «Президент чітко заявив про свою позицію, що він не збирається йти на цей сніданок. На жаль, у зв'язку з цією статтею (нещодавня публікація Пінчука у ЗМІ) форум, який завжди був нейтральним майданчиком для обговорення питань, перестав бути таким».

Єлісєєв вкотре наголосив, що Україна ніколи не торгувала і не торгуватиме власними територіями».

«Ми хотіли би, щоб це питання не було більше предметом жодних дискусій», - додав він.

Заступник глави АП зауважив, що нині Україна проводить напруженні переговори в контексті мінського процесу і деокупації Криму, в тому числі налагоджуються зв'язки з новою Адміністрацією США.

«Такого типу статті та інсинуації, на жаль, не створюють позитивне тло для переговорів, щоб припинити агресію та відновити наш суверенітет і територіальну цілісність», - підкреслив Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, рішення про відмову Порошенка від участі в українському ланчі було прийнято після публікації в газеті The Wall Street Journal статті Пінчука з пропозиціями щодо врегулювання конфлікту між Україною та Росією.

Пінчук вважає, що умов для проведення справедливих місцевих виборів на тимчасово окупованій частині Донбасу неможливо досягнути, доки Україна не відновить повний контроль над тими територіями, але запропонував не звертати увагу, що окремі райони Донецької та Луганської областей окуповані Росією, та спробувати провести там місцеві вибори.

Також він запропонував українській владі подумати над тимчасовою відмовою від членства в Європейському Союзі та від набуття членства в НАТО у короткостроковій і середньостроковій перспективі.