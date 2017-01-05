Порошенко вирішив не відвідувати український ланч Пінчука в Давосі - ЗМІ
11:11, 05 січня 2017Політика
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Президент Петро Порошенко не відвідає традиційний український ланч у Давосі (Швейцарія), який організовує фонд Віктора Пінчука.
Петро Порошенко / REUTERS
Про це повідомляє LB.ua з посиланням на джерела в Міністерстві закордонних справ.
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За їхньою інформацією, рішення прийнято після публікації в газеті Wall Street Journal статті Віктора Пінчука з пропозиціями щодо врегулювання конфлікту між Україною та Росією.
"Президент матиме свою програму в Давосі, проте до Пінчука після статті він точно не піде", - заявило джерело.
Нагадаємо, Пінчук щорічно під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі проводить український ланч, у ході якого обговорюються тенденції розвитку України.
Всесвітній економічний форум пройде 17-20 січня.
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