Порошенко вирішив не відвідувати український ланч Пінчука в Давосі - ЗМІ

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на джерела в Міністерстві закордонних справ.

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За їхньою інформацією, рішення прийнято після публікації в газеті Wall Street Journal статті Віктора Пінчука з пропозиціями щодо врегулювання конфлікту між Україною та Росією.

"Президент матиме свою програму в Давосі, проте до Пінчука після статті він точно не піде", - заявило джерело.

Нагадаємо, Пінчук щорічно під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі проводить український ланч, у ході якого обговорюються тенденції розвитку України.

Всесвітній економічний форум пройде 17-20 січня.