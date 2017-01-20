ЗМІ повідомили про таємну зустріч Порошенка і Пінчука в Давосі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.

Читайте такожПорошенко вирішив не відвідувати український ланч Пінчука в Давосі - ЗМІ

Зокрема, джерело стверджує, що після закінчення українського сніданку в готелі Morosani Schweizerhof Hotel, де він проходив, відбулася закрита зустріч, участь у якій взяли Порошенко, радник президента і колишній глава його адміністрації Борис Ложкін, міністр закордонних справ Павло Клімкін, бізнесмен Віктор Пінчук і колишній міністр оборони США Роберт Гейтс. За даними джерела, ця зустріч тривала близько години і обговорювалася на ній, серед іншого, майбутня зустріч Порошенка та Дональда Трампа.

"Якщо ця інформація вірна (а не довіряти джерелу немає жодної підстави), то вся тема з бойкотом, демонстрацією своєї незгоди, переконання, якщо не сказати більше - примусу, ігнорувати захід Пінчука, відійшли на другий план рівно тоді, коли з'явилася можливість провести переговори з людиною, яка має вплив на Дональда Трампа або, як мінімум, підтримує з ними зв'язок", - зазначає видання.

Нагадаємо, Порошенко відмовився приймати участь у традиційному сніданку Пінчука в Давосі.

В АП пояснили таке рішення президента його чіткої позиції: «Президент чітко заявив про свою позицію, що він не збирається йти на цей сніданок. На жаль, у зв'язку з цією статтею (недавня публікація Пінчука в ЗМІ) форум, який завжди був нейтральним майданчиком для обговорення питань, перестав бути таким».