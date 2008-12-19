Ахметову знадобився третій калькулятор

Народний депутат України від Партії регіонів, президент футбольного клубу “Шахтар” Рінат АХМЕТОВ не знає, є чи ні коаліція в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку, в школі, в якій він навчався, де в день Святого Миколая разом з російським композитором Ігорем КРУТИМ передавав подарунки дітям.

«Я ще до кінця не розібрався, є коаліція чи її немає», - сказав Р.АХМЕТОВ.

За його словами, «усі кажуть, що коаліція є, я рахую голоси – начебто її немає». «Я пішов, купив калькулятор – начебто я не бачу цих голосів. Пішов, другий купив – знову не бачу. Може, третій куплю, і з`являться», - іронічно додав Р.АХМЕТОВ.

Як повідомляв УНІАН, 16-го грудня у Верховній Раді України було офіційно оголошено про підписання коаліційної угоди між фракціями БЮТ, “Наша Україна – Народна самооборона” і Блоком Литвина. При цьому підтримати підписання коаліційної угоди погодилися лише 37 із 72 депутатів від фракції НУ-НС. Відповідно, формально в коаліцію увійшли 213 депутатів.

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВІЧ вважає, що справжньої коаліції в парламенті немає. «Коаліція може існувати лише тоді, коли є 226 і більше», - сказав О.ЛАВРИНОВІЧ. За його словами, сьогодні «цього немає».