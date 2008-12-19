Центр Разумкова бачить в Україні політичну боротьбу на взаємознищення

Сьогодні в Україні відбувається політична боротьба на самознищення.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив заступник генерального директора Центру політичних та економічних досліджень імені Олександра Разумкова Валерій ЧАЛИЙ сьогодні на прес-конференції.

За його словами, на превеликий жаль, сьогодні той політичний істеблішмент, який претендує на національне і державне лідерство, не демонструє готовності протистояти кризі.

”Це, по суті, є вироком політичній еліті. Адже навіть перед викликами економічної, фінансової, політичної кризи, соціальною напруженістю у політиків немає об’єднуючої позиції. Сьогодні ми спостерігаємо за політичною боротьбою на взаємознищення”, - зазначив В.ЧАЛИЙ.

При цьому він наголосив, що політична еліта проявляє турботу про пересічних громадян лише з “популістських і електоральних позицій”.

”Найбільшим показником того, що криза дійсно є дуже серйозною і може призвести до дуже серйозних наслідків, є інтенсивність виїзду сімей багатих людей за кордон на довгий термін перебування. На щастя, поки що цього немає. Але це може служити індикатором”, - підсумував В.ЧАЛИЙ.