Ющенко зізнався, що йому Миколай «не завжди залишає подарунки в ліжку»

Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ Святий Миколай подарував на свято халат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави розповів, відповідаючи на запитання обдарованих дітей, з якими він зустрівся сьогодні з нагоди Дня Святого Миколая.

В.ЮЩЕНКО зізнався дітям, що він вже перебуває в такому віці, коли Святий Миколай «не завжди залишає подарунки в ліжку».

«Я хочу чесно сказати - сьогодні Святий Миколай мені приніс, як я розумію, один подарунок, і поклав біля подушки – це халат. Думаю, що, можливо, і дружина моя мала відношення до цього подарунку, а можливо, сам Миколай», - сказав Президент.

Водночас він розповів дітям, що найголовніше для нього не стільки коштовність подарунку, скільки увага, проявлена до нього близькими людьми.

«В моєму віці не стільки такі милі і дорогі подарунки, як увага, яка стоїть за цим подарунком. В моєму віці радієш самій маленькій дрібниці, яка нічого не коштує. Питання не в ціні подарунку, і питання не в тому, що ти хочеш. Більшість з того, що я хочу, я і так можу зробить, бо я вже в такому віці і в такому статусі», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також він розповів дітям, що його посада – Президента України - не дає можливості приділяти багато уваги рідним дітям.

«Я вже говорив, що в мене п’ятеро дітей і двоє онуків. Але Президент – це не краща посада для виховування власних дітей», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він розповів, що дуже часто не може приділити своїм дітям стільки часу, як вони потребують.

Глава держави зізнався, що дуже часто дозволяє дітям навіть порушувати порядок дня і лягати спати після 24-ї год.

При цьому він наголосив на важливості спілкування дітей з батьками.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що в українських традиціях завжди були багатодітні сім’ї, і тому в Україні робитиметься все для відродження і підтримки такої традиції.

«Я не уявляю життя без дітей – це нещастя», - сказав він, нагадавши, що держава виділяє фінансову підтримку для батьків, які народжують або всиновлюють дітей.

Крім того, значну увагу Президент приділив обдарованим дітям. Він зазначив, що на часі ухвалення загальнонаціональної програми підтримки обдарованих дітей та молоді.

Президент привітав всіх з Днем Святого Миколая і висловив сподівання, що Миколай сьогодні не оминув оселі дітей.