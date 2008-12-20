Тимошенко запропонувала Кужель повернутися до влади

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала Олександрі КУЖЕЛЬ, яка раніше обіймала посаду голови Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва, повернутися в органи виконавчої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр сказала сьогодні в програмі «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

Вона зазначила, що А.КУЖЕЛЬ має дуже великий досвід із захисту малого або середнього бізнесу, який на сьогоднішній день потребує дуже великого захисту.

«Її (А.КУЖЕЛЬ – УНІАН) викинули колись з уряду в якомусь році за те, що вона реально очолила бізнесменів, і реально поставила завдання, що потрібно зробити, щоб бізнес дихав. Я хочу їй сьогодні сказати, що хочу її повернути в систему виконавчої влади», - сказала глава уряду.

А.КУЖЕЛЬ брала участь в програмі «Шустер Live», але не дала відповіді на пропозицію Ю.ТИМОШЕНКО.

Також прем`єр повідомила, що уряд планує розробити законопроект щодо спрощення регуляторної системи, зокрема, для захисту малого і середнього бізнесу від бюрократів.

Довідка УНІАН. А.КУЖЕЛЬ - заслужений економіст України. Народний депутат України 2-го скликання.

З квітня 1998 по січень 2000 рр. очолювала Державний комітет України з питань розвитку підприємництва. З січня 2000 по квітень 2003 рр. - Держкомітет України з питань регуляторної політики і підприємництва.

У 2003-2004 рр. була радником голови Національного банку України.

З березня по грудень 2007 року обіймала посаду заступника міністра регіонального розвитку і будівництва України Володимира РИБАКА.

З 2005 року очолює аналітичний центр "Академія".