Харківська область встановить побратимські відносини з індійським штатом

Як повідомляє прес-служба ХОДА, учасники зустрічі обговорили перспективні напрямки співпраці між Харківщиною і штатом Махараштра.

Глава ХОДА домовилася з послом Республіки Індія про те, що орієнтовно до кінця березня у Харкові відбудеться урочисте підписання договору про побратимство зі штатом Махараштра. У ньому візьмуть участь представники ділових і бізнесових кіл індійського регіону, які предметно обговорять подальшу співпрацю з харківськими колегами.

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Крім того, у рамках заходу в Харкові планується провести фестиваль індійської культури.

Також Юлія Світлична і Манодж Кумар Бхарті обговорили перспективи співпраці між Харківською областю та Індією у сфері освіти і науки.

Юлія Світлична зазначила, що поряд із традиційно цікавими для іноземних студентів напрямками, такими як медицина, у вишах області вводяться нові спеціальності, які можуть бути корисними, у тому числі студентам із Індії.

Манодж Кумар Бхарті зазначив, що індійська сторона дійсно зацікавлена ​​в тому, щоб розширювати спектр спеціальностей, які студенти отримують у вишах Харкова. Більш детально перспективи співпраці посол обговорить з ректором ХНУ ім. В. Н. Каразіна.