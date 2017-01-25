Крищенко відмовився від участі у конкурсі на посаду очільника Нацполіції та назвав причини

Очільник поліції Києва Андрій Крищенко зняв свою кандидатуру з конкурсу на посаду голови Нацполіції. Про це він повідомив у Facebook.

Згідно із повідомленням Крищенка, він не може обиратися на цю посаду у зв’язку із трагічними подіями на Київщині, а саме в Княжичах.

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"Прийняв рішення зняти свою кандидатуру з конкурсу на посаду голови Національної поліції. Як патріот своєї професії не можу ставити під сумнів об'єктивність вибору керівника багатотисячного колективу поліції. У першу чергу це пов'язано з трагічними подіями на Київщині, в тому числі, в Княжичах", - сказав Крищенко, додавши, що несе безпосередню відповідальність за трагедію в Княжичах.

Нагадаємо, тимчасовий виконувач обов'язків голови Національної поліції України Вадим Троян відмовився від участі в конкурсі на посаду керівника відомства.

«Прийняв рішення не продовжувати участь в конкурсній процедурі на посаду голови Національної поліції України. Кваліфікаційні вимоги, стаж роботи в галузі права: комісія уважно (і це правильно) порахувала мій стаж роботи в галузі права та запросила у мене довідку про сферу діяльності в одній з приватних компаній, в якій працював. Я не стану готувати таку довідку. Моя думка - голова поліції України повинен бути абсолютно легітимним, таким, що відповідає всім вимогам закону - без поправок, дописувань та натяжок», - написав він. За словами Трояна, йому не вистачило близько 20 місяців стажу для беззастережного проходження всіх критеріїв конкурсу.