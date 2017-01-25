Головний претендент на посаду голови Нацполіції відмовився від участі у конкурсі

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Прийняв рішення не продовжувати участь в конкурсній процедурі на посаду голови Національної поліції України. Кваліфікаційні вимоги, стаж роботи в галузі права: комісія уважно (і це правильно) порахувала мій стаж роботи в галузі права та запросила у мене довідку про сферу діяльності в одній з приватних компаній, в якій працював. Я не стану готувати таку довідку. Моя думка - голова поліції України повинен бути абсолютно легітимним, таким, що відповідає всім вимогам закону - без поправок, дописувань та натяжок», - написав він.

За словами Трояна, йому не вистачило близько 20 місяців стажу для беззастережного проходження всіх критеріїв конкурсу.

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«Я це приймаю, і як офіцер, не хочу ніяких поблажок і припущень. Роботи на обраному мною шляху дуже багато і я, поруч зі своїми товаришами, буду продовжувати служити Україні», - зазначив він.

«Дуже хочу, щоб конкурсна комісія вибрала кращого, і бажаю своїм товаришам, серед яких багато гідних офіцерів - пройти це випробування і вийти переможцями», - додав Троян.

Як повідомляв УНІАН, конкурс на посаду голови Національної поліції було оголошено після звільнення у листопаді 2016 року тодішнього керівника відомства Хатії Деканоідзе.

13 січня в Нацполіції поінформували, що взяти участь у конкурсі на посаду керівника відомства виявили бажання 64 кандидати. Серед них, зокрема, керівник столичного управління Нацполіції Андрій Крищенко, т.в.о. голови НПУ Вадим Троян, заступник голови - керівника апарату, заступник голови НПУ Костянтин Бушуєв, працівники регіональних управлінь поліції, ряд адвокатів, декілька пенсіонерів і одна домогосподарка.

24 січня розпочалося тестування кандидатів на посаду керівника Нацполіції. Водночас Троян і Крищенко не з'явились на тестування.