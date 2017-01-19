У Княжичах провели слідчий експеримент: похвилинно відтворили події, унаслідок яких загинули 5 поліцейських

Головний нюанс експерименту, за словами поліцейських, — розмістити автомобіль поліції охорони на тому місці, де стояла машина поліції охорони 4 грудня, передає Сегодня.

Крім того, до завдання слідчих входило зрозуміти те, хто й на яких позиціях з бійців перебував у трагічну ніч, — ці дані необхідні для об'єктивного розслідування.

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Зазначається, що експеримент дозволить відновити картину події. Підсумки стануть відомі після аналізу відтворення.

"Зараз, після завершення внутрішнього розслідування, побоюємося того, щоб під одну гребінку не були покарані всі силовики, навіть невинні", — говорить представник поліції охорони, який приїхав на відтворення.

У ході експерименту з'ясувався раніше не афішований факт: у справі фігурує ще один особняк на сусідній вулиці Тихій.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 грудня 2016 року в с. Княжичі Броварського району Київської області унаслідок перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.