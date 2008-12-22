Ющенко наказав Стельмаху прив'язати долар

Президент України Віктор ЮЩЕНКО поставив перед Національним банком України завдання до кінця 2008 року зміцнити національну валюту до 8 грн./дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

За його словами, Президент із урахуванням узгодженої позиції банкірів пропонує розробити дві моделі продажу готівкової валюти. Перший варіант – «прив`язати» продаж у валютну позицію до чистих активів банку. «Ми, поки емпірично, вийшли на цифру 0,2%. Цієї валюти буде достатньо для того, щоб забезпечити публічні операції банку з готівковою іноземною валютою, – сказав О.ШЛАПАК. – Або перейти на систему так званого платіжного календаря. Це означає, що всі, хто вступив у публічні відносини з банківськими установами України, мають депозитні, кредитні відношення, зможуть вільно одержувати валюту в банках за офіційним курсом Національного банку».

Крім того, Президент виступає за істотне обмеження обсягу рефінансування комерційних банків із боку Нацбанку.

За словами О.ШЛАПАКА, сума коштів на коррахунках комерційних банків станом на минулу п`ятницю становила 21 млрд. грн. при 13 млрд. обов`язкових резервів. «Це одна з найбільш високих позицій, які ми маємо з початку року. Ресурсів у банків для проведення клієнтських платежів абсолютно достатньо», – сказав О.ШЛАПАК.

Крім того, він нагадав, що на сьогодні на Єдиному казначейському рахунку, який включає кошти місцевих бюджетів, накопичилося понад 18 млрд. грн. і частина з цих коштів потрапить у банківську систему ще до кінця поточного року. «Нам необхідно обмежити можливість приходу гривні на валютний ринок. Отже, Президент пропонує жорсткіше підходити до системи рефінансування», – сказав О.ШЛАПАК.

Також він підкреслив, що на сьогоднішній день не працюють правила рефінансування Національного банку. Зокрема, «є самі правила, а є роз`яснювальні телеграми, які суперечать цим правилам. Такого бути не повинно», – сказав О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанку торги по долару США проводяться на рівні 7,95/8,30 грн.