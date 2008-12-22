Регіонал зрадів новому податку від Тимошенко

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ готовий сплачувати податок на нерухомість, оскільки має для цього можливості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, коментуючи повідомлення першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА про те, що уряд має намір внести на розгляд парламенту проект закону щодо введення податку на нерухомість для заможних громадян.

На думку О.ЛАВРИНОВИЧА, «оподаткування нерухомості є правильним».

«Платити податок можу, бо я маю для цього можливості», - зауважив він.

Водночас перший віце-спікер підкреслив, що при введенні такого податку необхідно діяти дуже обережно, оскільки можуть постраждати малозабезпечені верстви населення.

Говорячи про те, чи вплинула на його сімейний бюджет економічна криза, О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що на даний час суттєвого впливу не відчув, оскільки найбільше криза впливає на найбідніших та найбагатших громадян. Він додав, що не належить до цих категорій.