Ющенко проведе підсумкову річну прес-конференцію

У вівторок, 23 грудня, о 18.00 в «Українському домі» розпочнеться підсумкова річна прес-конференція Президента України Віктора ЮЩЕНКА під назвою «Майбутнє твориться сьогодні».

Як повідомляв УНІАН, формат прес-конференції передбачає відповіді глави держави на запитання акредитованих медіа безпосередньо в «Українському домі», відповіді на запитання представників регіональних ЗМІ з усіх областей держави під час прямих телемостів з Одесою, Рівним та Дніпропетровськом, а також відповіді на запитання користувачів мережі Інтернет - переможців конкурсу «Спитай Президента України».