Тимошенко прибула у Верховну Раду

16:20, 23 грудня 2008
Політика
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А заявлений був Пинзеник...

До Верховної Ради прибула прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка візьме участь в представленні проекту державного бюджету на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, у порядку денному засідання передбачалося, що представлятиме бюджет міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК.

На даний час в урядовій ложі присутні члени уряду, зокрема, перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ та віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ. Водночас, міністр фінансів В.ПИНЗЕНИК відсутній в урядовій ложі.

 

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