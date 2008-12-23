Тимошенко прибула у Верховну Раду

До Верховної Ради прибула прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка візьме участь в представленні проекту державного бюджету на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, у порядку денному засідання передбачалося, що представлятиме бюджет міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК.

На даний час в урядовій ложі присутні члени уряду, зокрема, перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ та віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ. Водночас, міністр фінансів В.ПИНЗЕНИК відсутній в урядовій ложі.