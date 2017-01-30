Порошенко і голова Бундестагу виступили за продовження санкцій проти Росії

Як повідомили УНІАН у прес-службі, глава держави поінформував про загострення ситуації на Донбасі, а також триваючу гібридну агресію з боку Росії.

Зазначається, що у цьому контексті співрозмовники відзначили важливість збереження єдності та солідарності для ефективної відповіді на існуючі загрози для миру та безпеки.

Порошенко висловив вдячність за тверду позицію Норберта Ламмерта на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та рішучого невизнання анексії Росією Криму.

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«Сторони погодились із важливістю підтримки політики санкцій щодо Росії до повного виконання Мінських домовленостей. Співрозмовники також обговорили прогрес України на шляху реформ та відповідні можливості Бундестагу підтримати зусилля української влади у цьому напрямку», - йдеться у повідомленні.

Також глава Української держави та президент Бундестагу підкреслили важливість пришвидшення надання українцям безвізового режиму та ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Президент звернувся з проханням до парламенту Німеччини визнати Голодомор актом геноциду проти українського народу.

Порошенко та Ламмерт також відзначили важливість проведення «Дня реформ в Україні» навесні цього року в Бундестазі.