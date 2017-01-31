Порошенко в Німеччині: ніяких домовленостей про Україну без її участі бути не може

Про це заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв повідомив в ефірі «5 каналу».

Зокрема, Єлісєєв зауважив, що візит президента до Німеччини відбувався в умовах підтримання активних міжнародних контактів керівництва Європейського Союзу, лідерів Німеччини, Франції і Великої Британії з новою адміністрацією США та в рамках підготовки до неформального саміту ЄС, який відбудеться 3 лютого на Мальті.

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Він додав, що цей візит був важливим з точки зору останнього загострення ситуації на Донбасі та стану справ щодо прогресу у Мінських перемовинах, в тому числі стосовно затвердження "дорожньої карти" виконання Мінських угод.

Як стверджує Єлісєєв, у Німеччині обговорювалося питання щодо того, "у який спосіб залучити американську сторону до мирного урегулювання ситуації на Донбасі", і, за його словами, "звичайно, ми не забували про Крим".

"Ключова позиція: ми досягли згоди з німецьким керівництвом, за що ми вдячні, це те, що нічого без України про Україну. Тобто, те, що ніяких перемовин чи домовленостей без участі України не повинно бути, і ця позиція була чітко підтримана", - наголосив Єлісєєв.

"Ми скоординували підходи для зміцнення єдності і солідарності з Україною, і також окреслення тих червоних ліній, які повинні бути при виконанні Мінських домовленостей", - додав він.

Він зазначив, що німецька сторона запевняє, що санкції повинні зберігатися, поки Росія у повному обсязі виконає Мінські угоди і поки буде відновлена територіальна цілісність України.