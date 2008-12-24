Половина вкладників Ощадбанку не змогли отримати «тисячу від Тимошенко»

Компенсацію за вкладами Ощадбанку СРСР в 2008 році одержали тільки половина вкладників, що звернулися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК на прес-конференції в середу.

За його інформацією, в "Ощадбанк" за компенсацією звернулося 12,523 млн. громадян. Кількість вкладників, які одержали компенсацію в 1 тис. гривень, становить 6,388 млн. чоловік. «Тобто, майже 6 млн. вкладників не одержало цього року обіцяних грошей. Вони стоять у черзі, їм дали такі папірці і кажуть: зайдіть через місяць, через два, через три, ми вам їх виплатимо», - сказав О.ШЛАПАК.

За його словами, якщо врахувати, що в бюджеті-2009 на повернення втрачених вкладів заплановано 250 млн. гривень, це дасть змогу одержати компенсацію близько 270 тис. чоловік. «Таким чином, через рік у нас залишиться 5,8 млн. чоловік, яким ще в 2008 році були обіцяні виплати, і яким виплати не будуть здійснені. Це говорить про те, що ніякі бюджетні витрати не повинні проводитися “з кондака”... Ми можемо привести до ситуації, яка називається обманом наших людей», - констатував О.ШЛАПАК.

Як повідомлялося, уряд Юлії ТИМОШЕНКО заявив про намір у 2008 році повернути громадянам України - вкладникам Ощадбанку СРСР близько 20 млрд. гривень.

За даними Секретаріату Президента, станом на 19 грудня ц.р. виплачена сума вкладникам склала 5,857 млрд. грн.

За даними "Ощадбанку", останній транш на виплату компенсацій вкладникам Міністерство фінансів переказало 17 вересня в сумі 30 млн. гривень, а 27 листопада – 10 млн. гривень на виплату компенсації спадкоємцям вкладників.