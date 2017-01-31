Воєнний кабінет РНБО збереться сьогодні через ситуацію в Авдіївці - джерело

13:37, 31 січня 2017
Політика
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Сьогодні за участю керівництва держави відбудеться засідання Воєнного кабінету при Раді національної безпеки та оборони України через ситуацію в Авдіївці.

РНБО збереться через ситуацію в Авдіївці / Фото УНІАН

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

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Засідання має пройти у другій половині дня.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали. Станом на 11.40 сьогодні бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку із важкого озброєння. Є попередня інформація про настання режиму тиші о 12.00, але письмового підтвердження режиму припинення вогню російська сторона не надала.

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Теги: #Авдіївка#РНБО