Воєнний кабінет РНБО збереться сьогодні через ситуацію в Авдіївці - джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

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Засідання має пройти у другій половині дня.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали. Станом на 11.40 сьогодні бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку із важкого озброєння. Є попередня інформація про настання режиму тиші о 12.00, але письмового підтвердження режиму припинення вогню російська сторона не надала.