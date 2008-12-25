Медведєв: в Україні відсутня ефективна влада

В Україні відсутня ефективна влада, що заважає російсько-українським відносинам.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав провідним російським телеканалам.

«Якщо говорити про ділові відносини, звичайно, на них не може не позначатися і та ситуація, яка останні роки існує в Україні. Проблема полягає в тому, що в Україні відсутня ефективна влада. На жаль, український політичний істеблішмент знаходиться в нескінченному протистоянні один з одним. Страждають звичайні українські громадяни. Страждають російсько-українські відносини», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

На його думку, те, що відбувається на газовому напрямку – це зайва демонстрація неефективності зусиль української влади.