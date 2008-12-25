Мер Донецька покладає відповідальність на найвище керівництво

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО заявляє, що відповідальність за фінансову нестабільність в Україні повинне взяти на себе найвище керівництво країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції.

Кажучи про те, чим йому запам`ятався рік, що минає, мер сказав: «Я думаю, що рік ніс у собі елементи творення», і додав: «Ми виконали ті завдання, які необхідно було виконати, а те, що сьогодні ось такі ситуації з фінансами в країні, така невпевненість по окремих галузях народного господарства, це хай на себе, під свою відповідальність, візьмуть політики і найвище керівництво держави».

Як переконаний О.ЛУК’ЯНЧЕНКО, «органи місцевого самоврядування до тих катаклізмів, які відбулися, свою руку до того, що ми сьогодні маємо негативне в економіці, не доклали».