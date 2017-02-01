Україна використовуватиме кожну можливість в ООН для захисту від російської агресії - Порошенко

09:31, 01 лютого 2017
Політика
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З 1 лютого стартує головування України в Раді безпеки ООН і Київ буде використовувати кожну можливість для захисту від збройної агресії Російської Федерації.

president.gov.ua

Про це в Twitter повідомив президент України Петро Порошенко.

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"З сьогоднішнього дня новий відповідальний етап нашої роботи в Раді Безпеки ООН - розпочинається головування України в РБ в лютому... В ООН і далі використовуватимемо кожну можливість для захисту України від російської збройної агресії", - написав Порошенко.

Як відомо, посаду голови РБ ООН займе постійний представник України в ООН Володимир Єльченко. Головування триватиме протягом місяця. Найближчим часом має бути затверджена програма роботи Ради на майбутній період.

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Теги: #ООН#Росія#Україна