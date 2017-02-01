Турчинов про путінський режим: кожній диктатурі приходить кінець

"Терор, залякування та боротьба з «незручними» людьми - одні із головних елементів політики Російської Федерації. Політики окупаційної держави, яка переслідує будь-який прояв незгоди. Політики брутальної диктатури…Затримання адвоката означає, що його підзахисних навмисне хочуть позбавити захисту. Адже Еміль Курбедінов – захисник фігурантів низки політичних процесів проти інакомислячих у Криму, зокрема заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, журналіста Миколи Семени, фігурантів інших сфальшованих справ, зокрема проти учасників «безладів 26 лютого 2014 року", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Як зазначає Турчинов, російська влада та її спецслужби з метою залякування незгодних з окупацією Криму демонстративно порушують базові правові принципи, закріплені у міжнародному праві і Конституції самої Росії: право на захист та неможливість зворотної дії в часі юридичної відповідальності.

"Страх російської влади перед такими особистостями як Еміль Курбедінов, Ільмі Умеров, Микола Семена, які мають власну позицію та здатні її відстоювати, - безмежний. Тому Кремль і воліє утримувати їх за ґратами. Але кожній диктатурі приходить кінець, і коли це станеться, її ідеологам та виконавцям злочинних наказів не допоможуть ані «газові» гроші, ані терор, ані залякування", - резюмував Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, Курбедінова затримали 26 січня. Про це стало відомо із Facebook під час відеотрансляції, яку вів сам адвокат.

На відео видно, як Курбедінова на його автомобілі зупинили працівники ДПС у Криму. При цьому він відзначив, що прямував на обшук до помешкання Сейрана Салієва, який зранку 26 січня в Бахчисараї розпочали силовики окупованого Криму.