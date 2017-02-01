Трамп поінформований щодо останніх подій на сході України - Білий дім
23:01, 01 лютого 2017Політика
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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп поінформований щодо останніх подій на сході України.
Шон Спайсер / REUTERS
Про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер на брифінгу у Вашингтоні, трансляція якого відбувалася на телеканалі CBS News.
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Спайсера попросили прокоментувати бойові дії, які відбуваються в Україні. Зокрема, журналісти запитали прес-секретаря Білого дому: "Чи президент відчуває, що Росія випробовує його?".
"Президента регулярно інформує його рада з національної безпеки та його команда у цілому щодо того, що відбувається в Україні", - відповів Спайсер.
Речник Білого дому зауважив, що надасть більше інформації іншого разу.
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